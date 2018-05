Microficciones: historias breves que buscan lectores cómplices

Piero de Vicari, nicoleño, poeta, presentará, este viernes en Rosario su nuevo trabajo titulado “Simbiosis de la guillotina y otras microficciones”. Él mismo devela en esta nota, sus inicios como escritor, sus trabajos en estos 40 años en los diferentes géneros literarios en los que ha incursionado.

“Hace más de 40 años que estoy prendido a la literatura en todos sus géneros, desde dictado de talleres, mis trabajos de poesía y narrativa, he escrito tres novelas y desde un tiempo la microficción. Todo expuesto con la idea de compartir ese mensaje, esa expresión que está dentro de cada uno de nosotros y que intenta salir en busca del otro”, expresa el escritor para darnos a conocer por dónde comenzó su vínculo con la literatura: “fue a través de la poesía, en el año 76 yo tenía 13 años, una hermana mía que me veía garabatear versos, me dijo que le diera forma y contenido a lo que intentaba escribir. Y, así, empecé.

Recuerdo que uno de los primeros se llamó la noche, tal vez compelido por lo que estaba gestándose en el país. A pesar de la edad, los adolescentes intuíamos qué era lo que se estaba gestando.

Desde allí, desde ese origen continué; luego vino el encuentro con los autores, las personas que vibraban en la misma cuerda; con quienes intercambiábamos autores y compartíamos estéticas. Y así fuimos creciendo. Y como jóvenes nos fuimos haciendo un lugar para expresar lo que hacíamos. Ya estábamos en los 80 y comenzaron las integraciones de asociaciones en San Nicolás y con todo esto se fueron abriendo las oportunidades para publicaciones. Conocidos los trabajos se exponen a la crítica que es una instancia fundamental para el crecimiento.

Después de esto años, me encuentro tratando de difundir y dar a conocer lo mío no sólo en mi ciudad sino en el resto del país y en países vecinos.

¿Has estado en el extranjero?

Estuve en México en dos oportunidades, en 2015 y 2016 en la primera de ellas invitado por el festival de poesía de México; un encuentro multitudinario destinado a alumnos secundarios y padres de esos alumnos. Al año siguiente me volvieron a invitar pero con un plus ya que se editó una antología de mis poemas con el título de “Pasaportes para náufragos”, editada en San Luis de Potosí.

“Simbiosis de la guillotina y otras microficciones”, ¿a qué apunta?

Es un libro de micro ficciones en donde salgo de la poesía ya que he cultivado otros géneros como la narrativa, tengo tres novelas inéditas y dos libros de cuentos; y ahora la micro ficción ya que junté textos breves que había escrito más otros nuevos que fueron madurando hasta llegar a un volumen y tentado por una editorial de Chile, llamada “El español de Shakespeare”, que está en la capital trasandina, con ellos editamos en 2017, “Simbiosis de la guillotina y otras microficciones”. Libro que presentamos en la Sociedad de escritores chilenos.

¿Y en nuestro país, ya lo has presentado?

En este año lo presentamos en San Nicolás el 21 de Abril y el 11 de Mayo lo hacemos en Rosario; en el Espacio Cultural Fraternitas, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

¿Con qué se van a encontrar quienes concurran?

“Van a entrar en contacto con un mundo maravillosos: las microficciones; universo fascinante. Los trabajos deben ser breves, concisos e intensos como lo son los trabajos de varios autores que se leerán ese día: Florencia Lo Celso, Raúl Feroglio, Mónica Escaldaferro, Ana Danich, Cintia Isa y Antonio Capriotti. Ésa va a ser la primera parte del acto; luego un percusionista, Álvaro Carignani Podestá y por último la presentación, junto a Marisa Chazarreta, de “Simbiosis de la guillotina y otras microficciones”.

La microficción es otra modalidad que me propone la literatura, ya que soy más conocido como poeta con 7 libros editados, pero quiero poner a consideración de los lectores de Rosario, este trabajo. Podemos definirla como la modalidad narrativa de estos tiempos que vuela enancado en nuestras emergencias cotidianas, por las que le quitamos tiempo, entre otras cosas, a la lectura.

La microficción es un juego de inteligencia y de ingenio, de ironía y sorpresa, de creatividad; exige la complicidad del lector que debe completar la historia sabiendo entrever las entrelíneas de una historia rápida llena de elipsis, a la que el lector develará y completará, seguramente”.