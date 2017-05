Millonario secuestro de mercadería que se vendía por la web desde Rosario

Además de la intervención de la Afip, también se investiga judicialmente la posible comisión de delitos de evasión tributaria, previsional y aduaneros. También quedaron bajo la lupa la posible comercialización de productos en forma marginal, la no registración de los empleados, y el posible contrabando de mercaderías y la falsificación de marcas.

