Mirtha festeja el cumple sin Macri: “Él no me invitó, entonces yo tampoco”

La relación entre la Chiqui y el presidente tiene sus vaivenes. Ahora Mirtha Legrand y Mauricio Macri están distanciados y el motivo parece ser la celebración de sus cumpleaños.

El verano pasado, cuando la conductora cumplió 91 años, el Jefe de Estado había estado presente en el festejo que se realizó en la casa de Marcela Tinayre.

Sin embargo, la Chiqui no fue invitada a los 60 de Mauricio Macri y eso la enojó: “Lo que pasa es que he criticado muchas cosas de su gestión" dijo Legrand.

Pero ahora, pasado el cumpleaños de Macri se acerca otra vez el de Mirtha. El sábado 23 cumplirá 92 años pero el presidente no estará invitado: “Macri no me invitó a su cumpleaños, entonces yo tampoco lo invitaré al mío. De ningún modo", dijo la conductora de los almuerzos que se emiten por el Tres.

"Este año invitaré sólo a la familia y algunos amigos. Lo haremos más tranquilo, más aún que Marcela, que es la que siempre organiza, está de viaje y llega justo el día anterior. Por lo tanto no lo haremos en su casa", detalló Legrand.