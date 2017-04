Mitos y verdades sobre las dietas

A la hora de intentar deshacerse de algunos kilos de más, se suele recurrir a alguna dieta a la que le suman recomendaciones de conocidos o consejos que se han escuchado o leído en algún lugar.

Pero en torno a las diversas opciones dietéticas para perder peso, hay creencias erróneas y acciones que algunos toman, pese a no ser efectivas para lograr que la balanza refleje el peso que se quiere. El sitio revistabuenasalud, propone una serie de premisas sobre el tema que pueden ser verdaderas o no, según el caso.

Las dietas más dañinas son las de las proteínas y las monodietas

SÍ. Las basadas en comer sólo carnes o carbohidratos o líquidos son sólo algunas dietas de este tipo. Cuánto más extraña la dieta, más atrapa la imaginación del público. Sin embargo, cualquier dieta que se centra en un grupo alimentario a expensas de otros, no es saludable. ¿La mejor alimentación para adelgazar? Comidas abundantes en carbohidratos complejos (cereales, verduras, frutas), moderada en proteínas (carnes) y livianas en grasas. Hay que comer poco, hacer ejercicio y olvidarse de los milagros.

Haciendo dieta en forma estricta es segura la pérdida de peso

A VECES SÍ, A VECES NO. Suele suceder que alguien que ya ha seguido una dieta por un tiempo entre en una meseta, es decir, pare de adelgazar, aunque siga haciendo dieta. Por ejemplo, alguien que pesa 59 kilogramos, come 1.500 calorías por día, entonces pierde unos 9 kilogramos. Ahora esa persona pesa 50, pero no pierde más peso. Parte de su problema es que necesita menos calorías para adelgazar según su nuevo peso. Para volver a perder peso, necesita reducir su consumo de calorías a 1.300 por día o aumentar el ejercicio.

La celulitis se acumula justo en los muslos y en la cola por una cuestión hormonal

ES CIERTO. La celulitis no es más que un tipo de gordura, y la gordura se distribuye según el sexo de la persona. Los hombres depositan su grasa en el vientre, mientras que las mujeres la depositan en los muslos y el la cola. Probablemente esta disposición esté relacionada con las hormonas sexuales. Las células de gordura en una mujer se notan más en la parte inferior del cuerpo porque son la reserva de energía que puede necesitar si va a tener hijos. También, después de la menopausia (y el declinamiento de la producción hormonal), las mujeres empiezan a tener panza, como los hombres.

La gordura de los muslos femeninos se relaciona con la procreación

PROBABLEMENTE SÍ. La gordura que tienen de más las mujeres es la política de evolución que permite todas las etapas de la maternidad con energía suficiente como para casos de emergencia. Incluso, puede proveer una protección física de posibles golpes o accidentes. Por esto, las mujeres tienen un 20 a un 22 por ciento más de grasa en el cuerpo, mientras que el hombre tiene alrededor de un 16 por ciento.

El músculo pesa más que la grasa

SÍ. Si se tiene un globo de grasa que pesa 450 gramos, la misma cantidad de músculo puede pesar 1,22 kilogramos, que es más o menos un 22 por ciento más.

Si uno ingiere ciertas comidas y las combina con otras, se pueden quemar calorías más eficientemente

LA RESPUESTA CORTA ES: NO. La respuesta larga es: se trata de un concepto ridículo que no tiene sentido biológico. Es una idea intrigante que ha vendido mucho libros pero va en contra de los conocimientos acerca de la digestión y la química del cuerpo.

Es difícil perder la celulitis porque se trata de una grasa

ASí ES. Primero, porque es difícil perder grasa y la celulitis es una concentración de grasa. Segundo, porque la herencia no fue amable para aquellas con celulitis. Algunas mujeres han afirmado la gordura en sus piernas o en su cola. Otras tienen el tipo de gordura que crea ondas debajo de la superficie. Cualquier dieta buena y el ejercicio aeróbico (desde nadar hasta una caminata rápida) van a ayudar a reducir la talla del cuerpo. La medicina estética puede ayudar a hacer varios cambios.