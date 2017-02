Montoya, distendido en el Sevilla: cantó un tema de "El Polaco"

Walter Montoya vive uno de sus mejores momentos. Feliz y distendido en su nuevo club, brindó una entrevista donde habló de todo. ¡Y hasta cantó!

El volante fue la figurita difícil del mercado de pases. En Argentina lo querían River y Boca pero finalmente su destino fue España, mas precisamente el Sevilla que dirige Jorge Sampaoli.

El chaqueño ya tuvo su presentación oficial, su primer entrenamiento y también un momento para disfrutar. Los periodistas le preguntaron por sus gustos musicales y lo invitaron a cantar una de sus canciones preferidas. Y Montoya eligió.

"En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mi", comenzó a cantar el futbolista luego de advertir entre risas que "no era tan bueno" para hacerlo.

¿Lo invitará El Polaco a hacer un tema a dúo?