Motociclista embistió un piquete: una joven y un niño heridos

De acuerdo al relato de una tía de la joven a El Tres, el motocilista embistó a su sobrina y la arrastró varios metros, provocándole fractura de tibia y peroné. Un chico de 4 años al que la joven quiso salvar de la moto también resultó lastimado, pero no de gravedad.

