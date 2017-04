Movida solidaria: tejen pulpitos para bebés prematuros

Los pulpos son tejidos con hilo peruano, que no tiene fisuras, es antialérgico, soporta los 60 grados que lleva el lavado en sanatorios y hospitales. Mientras que el relleno es de vellon.

Las representantes de la Red rosarina contaron a El Tres que se descubrió a nivel científico que los pulpitos ayudan a desarrollar la estimulación de los bebés que están en la incubadora en neonatología. "Además de establecer un vinculo del recién nacido con el pulpo, ayuda a que no toquen las manguera ni las intenten sacar", explicó una de las voluntarias.

