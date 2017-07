Muerte y dudas tras una pelea de dos jóvenes frente a una escuela

Coria comisionó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) a la zona donde fue hallada la víctima para realizar pericias de relevamiento de cámaras, levantamiento de rastro y toma de testimonios a posibles testigos y familiares. No descartan que el disparo mortal se le haya escapado a la propia víctima.

Lo trasladaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) pero los médicos no pudieron salvar su vida y falleció a las 22.30.

Un muchacho de 20 años murió este lunes por la noche frente a la escuela Lola Mora, en la zona oeste de Rosario, en el marco de una pelea armada con su cuñado. El arma se disparó y el joven recibió una herida mortal en la cara. Todavía no se pudo precisar si fue su cuñado quien disparó o si el arma era de la víctima y se gatilló en su contra en el forcejeo. Interviene el fiscal de Homicidios Dolosos Rafael Coria.

