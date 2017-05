Mujer fue asesinada de 20 puñaladas

Una mujer fue asesinada en la ciudad cordobesa de Río Cuarto de 20 puñaladas. Su cadáver fue hallado en su propio negocio de ropa. Por el crimen no hubo detenidos ni sospechosos, sin embargo quedó descartada la hipótesis de robo.

