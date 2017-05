Murió Pedro González, histórico dirigente de V. G. Gálvez

Murió Pedro González, histórico dirigente peronista de Villa Gobernador Gálvez. El ex intendente y ex concejal de esa ciudad falleció este domingo a la tarde a los 70 años, luego de atravesar problemas de salud que últimamente lo habían alejado de la función pública.

