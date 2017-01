Nació el primer bebé de pareja infértil con ADN de tres padres

No es la primera vez que se procrea un bebé con ADN de tres personas. El año pasado una niña en México vio la luz gracias al revolucionario método. Sin embargo, ésta es la primera vez que se usa la técnica en una pareja con dificultades para concebir y el procedimiento fue ligeramente diferente.

De acuerdo con los médicos del centro, la mujer, que se había sometido a numerosos tratamientos de fertilidad, no podía desarrollar embriones en su etapa inicial, de blastocisto.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo