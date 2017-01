Nación asistirá "de manera directa" a productores santafesinos

“En las semanas posteriores a Navidad lo único que hizo la provincia fue echarnos la culpa a nosotros”, se quejó Angelini aunque luego sostuvo que “en situaciones críticas se debe que trabajar en conjunto” porque “la gente no quiere ver a dos sectores políticos peleándose, sino trabajando en conjunto”.

Finalmente, dijo que “mientras Nación hace obras de gran envergadura, hay obras menores que la provincia no ha realizado”.

