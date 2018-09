Nahir Galarza desde la cárcel: "Me pintaron como una loca y no lo soy"

La joven Nahir Galarza habló por primera vez desde la cárcel de Paraná donde cumple la condena a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. "Yo no voy a minimizar, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores", dijo.

En diálogo con el diario digital Ahora de Paraná, la joven de 20 años manifestó que Pastorizzo "nunca" fue su novio. "Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie", explicó.

"Lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé... Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día «Nahir es esto, Nahir es lo otro». Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé? Eso me molesta, el fomento del odio hacia mí. Igualmente, no es que yo esté enojada con los medios, porque no sabían. Sí me molestó que no se hayan tomado el tiempo de venir a ver si era cierto todo lo que se decía", expresó la condenada, que cree que esa información "influyó negativamente en la causa".

Galarza consideró que los medios de comunicación la "pintaron como una loca". "No entiendo por qué esto de ir todos contra una persona. Está bien, yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores", agregó.

"Me han demacrado (sic) en la televisión y en todos los medios. Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Yo no he hablado en todos estos meses porque gran parte del periodismo lo único que ha hecho es hablar mal de mí y todo se saca de contexto", señaló.

Nahir contó que recibe "muchas cartas de muchos chicos y chicas" de Argentina y otros países. "Como no pueden comunicarse conmigo, le hablan a mis padres. Ellos imprimen las cartas que mandan y me las traen. Me mandan fuerzas. Yo al principio pensaba que tenía a todo el mundo en mi contra, pero la gente de afuera ve otra realidad", comentó.

La joven también contó que seguirá con sus estudios de abogacía y psicología social. Además, dijo estar más cómoda en la unidad penitenciaria de Paraná, ya que a diferencia del alojamiento de Gualeguaychú, puede hablar con internas. "Estoy cómoda, ya tener compañía hace que me sienta mejor. Charlamos, y como recién llegué, tenemos para hablar de todo un poco. Leo, también", finalizó.