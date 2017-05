Naira Awada y una dura acusación contra Oscar Martínez

Naira Awanda, la hija del actor Alejandro Awada que se prepara para el Bailando 2017, lanzó una dura acusación contra un colega de su papá. Cargó contra, ni más ni menos, que Oscar Martínez. Lo acusó de haberse entrometido en la relación que Awada tenía con Marina Borensztein. Sí, la hija de Tato Bores. Además, advirtió que si se lo cruza lo escupe y opinó que no es buen actor.

"Mi padre tuvo una mujer hermosa que fue Marina Borensztein y se la robó Martínez", lanzó fulminante. "Mi padre estaba haciendo una obra de teatro con Oscar Martínez y él se la robó", agregó la actriz en referencia a la obra Días contados, que dirigió el propio Martínez en el Paseo La Plaza en el 2007, según publicó el portal ratingcero.com.

Oscar y Marina se casaron en 2011.

"Sabés de la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba Oscar Martínez. Él me bajaba porque no quería que yo esté", denunció y aclaró: "Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo. Tampoco me parece buen actor".

Señaló que si esto no salió antes a la luz es porque su papá no quería. "Él es perfil bajo y no le gusta... yo soy lo contrario: lo hubiera incendiado", añadió.

Por su parte, Marina tampoco se salvó de los dardos de su ex hijastra: "Marina me da pena porque es una mina que no hace nada de su vida, está ahí, tranquila, es horrible. Yo no sé que es tener esa función de vida de no tener pasión por lo que uno hace, no me criaron así".