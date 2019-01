Neymar, sin Champions: dos meses y medio afuera de las canchas

El fútbolista brasileño Neymar, del Paris Saint Germain (PSG) de Francia, no será operado de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho pero estará inactivo dos meses y medio y no jugará los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United de Inglaterra, según lo anunció hoy el equipo galo en un comunicado.



"Neymar seguirá un "tratamiento conservador" que lo mantendrá fuera del campo durante 10 semanas. Esto significa que no será operado, y podría regresar para los cuartos de final de la Liga de Campeones (del 9 al 10 de abril), si el PSG se clasifica", anunció el PSG según el periódico deportivo francés L'Equipe.



El grupo de especialistas reunidos por el club, incluido Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, llegaron a la conclusión de que una nueva cirugía no sería la mejor opción.





El Hueso Di María, junto a Neymar en PSG.





"Se llegó a un consenso para proponer a Neymar un tratamiento conservador de su lesión en el quinto metatarsiano derecho. Informado de esta recomendación, el delantero brasileño del París Saint-Germain estuvo de acuerdo", señaló el club parisino.



Neymar se lesionó el pasado miércoles en el cotejo que PSG se clasificó para los octavos de final de la Copa de la Liga de Francia al imponerse 2-0 al Estrasburgo.



El brasileño fue sustituido a los 15 minutos del segundo tiempo y abandonó el terreno de juego cojeando y tapándose los ojos con las manos.



Neymar se fracturó ese metatarsiano en febrero de 2018, fue operado y recién volvió a jugar en mayo de ese año.