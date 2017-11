Nico Vázquez y Gimena Accardi le hicieron la cruz a la China Suárez

La semana pasada se habló mucho en el mundillo de la farándula sobre el fin de la amistad entre Eugenia Suárez, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Se dijo que una foto de Gimena con Pampita enfureció a la China pero la verdad, según contaron Accardi y Vázquez, es mucho más grave. ¿Qué pasó?

La foto que vincularon al enojo de la China.

Según publicó Infobae, la pareja de actores reconocieron que desde junio están peleados con la novia de Benjamín Vicuña porque, en criollo, se borró, tras la muerte de Santiago, el hermano de Nico. Dijeron que hasta dejó de responderle los mensajes.

“Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos, con un tema que es muy fuerte, triste y delicado como fue lo de Santi. No estuvo. No estuvo de la forma que esperábamos, ni de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, señaló Accardi.

“Dejé pasar uno, dos, tres mensajes que no contestaba, que nos la veía… la última vez que la vi fue en diciembre, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos, para venir a casa. Entiendo que está trabajando y viajando, pero también entiendo que nosotros demandábamos ese amor porque no era una amiga del medio, era una hermana incondicional. Yo sé lo que fui como amiga, y Nico también, y cómo la hemos recibido en casa y defendido a capa y espada, y amado como una hermana”, agregó la actriz.

También contó que, en junio, cuando le planteó lo que le estaba pasando, la reacción de la China no fue la esperada. “Un día le dije que esta amistad a mí no me gustaba, que no me servía… ¡Tenés que estar en las malas! No es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó. Entonces, no haber estado fue un dolor, una decepción enorme que vengo procesando en junio, que puse final a la relación”, relató y llamó la atención que ante el reclamo Suárez se enojó.

Por su parte, Nico Vázquez también se expresó dolido y aseguró que la China ya no forma más parte de su “vínculo más cercano”.

Vázquez sobre la China: "Se equivoca demasiado".

“En el momento que más necesitás los amigos, que tengo un montón y estoy muy agradecido. No perdí una mochila, viste. Entonces, duele –continuó– No tengo relación desde diciembre, que pasó lo que pasó, después, una o dos veces, me habrá mandado un mensaje así como al pasar”.

Y al final, fue más que contundente: “Ella se tendrá que replantear un montón de cosas y siempre le voy a desear lo mejor, porque estoy seguro que es una buena persona, pero se equivoca demasiado”.