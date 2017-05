No es otro tatuaje: mirá el cambio de look de Cande Tinelli

Pasado el escandalete del vestido de Juliana Awada, este lunes 1° de mayo, la discusión pasa por el cambio de look de Candelaria Tinelli. En realidad por la marcha atrás del cambio. Tan sutil y fugaz fue, que hay que prestarle mucha atención. Y no, no es un nuevo tatuaje que decidió taparse con otro tatuaje.

Esta vez Cande, o Lelé para los amigos, pasó por la pelu y se cambió el color de su larga cabellera. Se lo tiñó de rojo.

Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 4:58 PDT

Eso fue hace algún tiempo y ahora la novedad es que volvió a ser morocha. Pero esta vez morocha morocha, su cabello es de un negro tan intenso que se mimetiza con el black out de su cuello.

Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el 30 de Abr de 2017 a la(s) 5:07 PDT

¿Qué opinan? ¿Cómo le queda mejor: colorada, morocha, de cabello castaño oscuro, con algunas mechitas más claras?