No había regresado de una salida transitoria y agredió a un policía

Al cruzar datos con al central operativa 911, advirtieron que el demordo, de 32 años, tenía pedido de captura activo por no haber regresado de una salida transitoria de la cárcel.

Otro que no volvió

Un hombre que no había regresado luego de que se le concediera una salida transitoria fue recapturado este viernes. Cuando lo identificaron, se puso muy violento y agredió a un oficial, que debió ser hospitalizado. El evadido fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

