"No me hagas esto": el pedido de Lautaro Teruel tras admitir el abuso

Dos audios complican la situación del hijo de Mario Teruel, uno de los integrantes del grupo Los Nocheros, ante la Justicia. El primero se trata de una grabación de un encuentro con quien fue su víctima donde admite el abuso y el segundo, otro en el que le ruega que no difunda el hecho porque no podría ir preso.

En la grabación con su víctima, Teruel le dice que tenía "necesidad de sacarlo" al tema del abuso y lo tilda de "una boludez". La charla dura poco más de nueve minutos y, en el diálogo, ella interviene con una única consulta: "A mí me había quedado la duda de por qué lo hiciste".

A lo que él responde: "No sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta, y nada, y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace diez años. Saber que fui un abusador es un bajón".

Después del audio que se viralizó es fin de semana, el programa Los Ángeles de la Mañana reveló este lunes otros en los que Teruel le ruega que no haga públicos los hechos. "Esperé mucho para hablar de esto, por favor no me hagas esto, me siento como el orto. No puedo ir preso, te pido disculpas", le dice el hombre de 27 años a la chica que abusó sexualmente.

“Por favor, no hagas esto, por favor te lo pido, escuchame. Por favor te lo pido, no me hagas esto, pendeja. Yo me junté a hablar con vos porque lo sentía muchísimo. No puedo ir preso, no sobreviviría ni un día, te pido disculpas", ruega Lautaro.

"Volvamos a hablarlo, perdoname. Lo más loco es que estoy arrepentido por lo que te hice, te di mi palabra, te pedí perdón, me dijiste que estabas bien y que podíamos volver a hablar", le expresa a la víctima.