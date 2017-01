Obama pone fin a la ley de “pies secos y pies mojados”

La ley de ajuste data de 1966 y garantiza que a todo cubano que pise suelo norteamericano de manera pueda obtener la residencia un año después de haber llegado. En 1995 el ex presidente Bill Clinton después de un éxodo de balsas proveniente de Cuba que comenzó a desembarcar en Florida, hizo un agregado a la normativa que se dio a conocer como la de “pies secos, pies mojados”.

