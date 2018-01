Ola de robos en barrio Jorge Cura: asaltaron a un joven en silla de ruedas

Un grupo de vecinos de barrio Jorge Cura denunció los constantes hechos de inseguridad con los que conviven a diario.

El caso de Fernando, un joven que se encuentra en silla de ruedas, fue el que conmovió a la zona de Virasoro y Pueyrredón cuando dos personas en moto lo abordaron y amenazaron con un arma de fuego para quitarle el celular y la billetera. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad de la empresa Sumar, lugar donde la víctima fue a entregar unos papeles con un compañero.

"Esto es terrible. Vas a trabajar, hacés las cosas bien y te pasa esto, por suerte lo puedo contar", lamentó en diálogo con el móvil de El Tres, al recordar lo ocurrido. De hecho, su discapacidad se debe a otro hecho de inseguridad que se dio hace tres años: "Me entraron a robar y me dispararon, por eso estoy en esta situación. Ya me asusta salir a la calle."



Otro de los vecinos, Miguel, contó como el mismo día pero cuatro horas después que le robaran a Fernando sufrió un asalto en su negocio de lotería ubicado en Rueda y Santiago. "Entraron con bastante violencia, me tiraron al piso y me ataron con precintos", indicó.

El hombre que tiene hace más de diez años el comercio en el barrio contó que tras sufrir tres asaltos pidió un presupuesto para instalar cámaras de seguridad, cuyo costo es de 14 mil pesos.

Ricardo, también habitante del barrio Jorge Cura, hizo referencia a la entradera que sufrió su familia. "Los maltrataron a todos, les robaron electrodomésticos y el auto", detalló, y agregó que son constantes los ataques a las personas que esperan el colectivo, como ocurrió con su tía, a quien la abordaron dos personas en moto un sábado al mediodía.