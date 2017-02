Operaron a González Fraga por una afección coronaria

El decreto 85/2017 que lo designa en el cargo viene luego de que el pasado 18 de enero, dejara su puesto el entonces titular de la entidad, Carlos Melconian. El economista se fue por pedido del gobierno, y fue reemplazado desde ese entonces por González Fraga, de 68 años, ex presidente del Banco Central.

