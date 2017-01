Otra vez el agua: localidades y rutas de la región muy complicadas

Escajadillo describió que “los accoesos a la autopista y a las distintas localidades están complicados y les recomendamos a los automovilistas que no salgan a la ruta”.

Otra jornada con muchas complicaciones por las intensas lluvias que cayeron sobre el sur de Santa Fe. El director provincial de Protección Civil, Marcos Escajadillo, informó en De 12 a 14 (El Tres) que el agua caída este martes al mediodía superaba los 150 milímetros y a raíz de ello había “varias localidades anegadas” y con personas evacuadas. Además, recomendaban no salir a las rutas y autopistas por presencia de agua sobre la calzada. En Coronel Domíngue el agua arrastró a una camioneta.

