Ottavis vuelve al Bailando para que "la gente puede contar conmigo"

Con la relación que mantuvo con la vedette Vicky Xipolitakis, el diputado bonaerense José Ottavis se metió en los programas de espectáculo y este año formará partre de "Bailando 2017".

El militante de La Cámpora confirmó que será una de las incorporaciones de Marcelo Tinelli, que vuelve con ShowMatch a la pantalla de El Tres en mayo, porque "es un espacio donde puedo decirle a la gente que puede contar conmigo".

"La propuesta me parece interesante, es un gran desafío, pero sobre todo sé que estar ahí, en uno de los programas más vistos de la Argentina, va a ser un canal para que puedan conocerme cómo soy y también poder estar mucho más cerca de la gente. Van a saber cómo soy yo naturalmente, cuáles son mis proyectos y qué iniciativas vengo proponiendo en este tiempo que vivimos", aseguró Ottavis a PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Es una gran prueba para mí, lo charlé mucho con mi hijo. El Bailando es un espacio donde puedo decirle a la gente que puede contar conmigo. Desde ya que no voy a competir, no soy un bailarín, pero hace tiempo vengo diciendo que es mi pasatiempo es bailar, cantar, así como para otros su pasatiempo es jugar al fútbol, nadar, hacer deportes, leer, mirar series, etc".

Además, agradeció a Moria Casán a quien calificó de "una gran mujer, una mujer muy generosa y una de las mujeres más inteligentes de la Argentina". "Soy un privilegiado por tener su amistad y por haber compartido escenario junto a ella, tiene una energía universal que contagia", señaló.