Para Cobos, “impacta” que un ex vicepresidente sea detenido

El ex vicepresidente Julio Cobos calificó hoy como de gran "impacto institucional" la detención del ex vicepresidente Amado Boudou ocurrida ayer en el marco de una causa donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Es el primer vicepresidente detenido, lo que impacta institucionalmente", sostuvo Cobos en declaraciones a América 24.

Ayer Boudou fue detenido en su departamento de la zona de Puerto Madero tras la decisión del juez federal Ariel Lijo, quien sostuvo que, a pesar de estar a derecho, el imputado puede tener contactos que le permitan eludir a la Justicia.

Tras la detención -que el mismo Boudou calificó de "ilegal y arbitraria" en el acta de su posterior declaración indagatoria- Cobos sostuvo que el arresto del ex funcionario, "excede el ámbito nacional".

"Lo bueno es que somos todos iguales ante la ley y por fin la justicia empieza a tomar decisiones que podrían haber sido tomadas con anterioridad, pero esperemos que no sea por los resultados electorales", añadió el ex vicepresidente en referencia al amplio triunfo de Cambiemos en los comicios legislativos de octubre pasado.

Cobos aseveró que las detenciones de ex funcionarios del gobierno kirchnerista que se sucedieron (la anterior había sido la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido) es "la forma de que" los ex mandantes "sepan" lo que puede suceder "si se sale del camino de la ley".

No obstante, añadió que "uno siente una cosa al ver las imágenes" en relación a la grabación del acto de detención en el domicilio de Boudou donde se lo puede ver por todos los canales de televisión, en repetidas oportunidades, descalzo y con ropa de cama, mientras lo detienen y le ponen las esposas.

"Son imágenes fuertes", resumió, y citó que "la pérdida de libertad es el derecho más grande del ser humano".