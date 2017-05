Para Zaffaroni, el fallo del 2x1 tuvo "dos errores técnicos graves"

Finalmente, el ex juez de la Corte evitó pronunciarse sobre los pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco tras el fallo para "no contaminar con consideraciones políticas" el debate jurídico.

Zaffaroni dijo que ese fue el criterio que aplicó en el fallo Arce y "ese es el criterio al que yo me remití, ese es el fundamento que siempre se ha sostenido en nuestro doctrina, en nuestra jurisprudencia".

"Técnicamente lo que ha pasado es que hay un voto de mayoría que incurre en dos errores técnicos graves: primer error técnico pretender que se aplique retroactivamente una ley penal cuando el supuesto para la aplicación retroactiva no se da y, en segundo término, no admitir la distinción entre delitos instantáneos y delitos permanentes que lo admite toda nuestra doctrina, toda nuestra jurisprudencia", opinó.

El ex magistrado explicó que el fallo admitió una aplicación retroactiva en un supuesto "que no se da" y tampoco diferenció la característica del delito de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni se refirió este miércoles al fallo del máximo tribunal que habilitó el beneficio del 2x1 para un condenado en delitos de lesa humanidad y sostuvo que la medida tuvo "dos errores técnicos graves".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo