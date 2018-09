Pata Villanueva reveló amorío con el ex de Jimena Barón

Pata Villanueva y Juan Martín del Potro. ¿Te lo imaginabas? La ex modelo contó que tuvo una noche de pasión con el tenista, ex novio de Jimena Barón, pero que su desempeño en la cama no fue memorable.

Todo lo contó este jueves en el programa Todo por hoy, que conduce Guillermo El Pelado López. La pregunta era: “¿Con qué famoso tuvo sexo y nunca trascendió?”. Pata tenía que dar pistas y el público y los otros invitados adivinar. Fue Aníbal Pachano quien acertó: “la Torre de Tandil”.

“Fue en un campeonato que yo estaba en la cancha, me dio un beso, le di suerte y ganó. Primero fue un piquito y empezaron todos a joderlo, y después del beso tuve un…”, recordó y completó con gestos elocuentes. Para cerrar, el conductor le preguntó si es un “top ten” (a la hora del encuentro). Ella pensó y dijo: “Es uno mas, no es que me mató”.