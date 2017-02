Patio al río

La iniciativa organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa contempla múltiples actividades recreativas y culturales.

Las muestras

Se trata de El mundo según Mafalda que, exhibida en el Galpón 17, invita a grandes y niños a reencontrarse con la obra magistral de Quino; La fábrica de fantasías (El universo de Pablo Bernasconi) en el Galpón 13, donde la realidad y la fantasía se dan la mano y lo maravilloso de los inventos ayudan a comprender mejor el mundo en que vivimos; y Berni para niños. Las Infancias que vio Berni, tradicional muestra que propone que tanto niños como adultos puedan reforzar vínculos, conocer, participar activamente, interactuando con las obras, con el arte y ese maravilloso mundo creado por Antonio Berni.

La programación

Patio de la Música (Explanada entre Galpón 11 y Galpón 13)

Viernes 3/2

20:30 h - El Cairo de gira (Cine + Música)

Marley | Documental de Bob Marley | Director: Kevin Macdonald

The Acoustics | Interpretan Marley en vivo

Sábado 4/2

20:30 h - Recital: Gillespi + Lucio Mantel

Domingo 5/2

19:30 h - Recitales para niños y toda la familia | Canciones en Órbita. Presenta Manuel Baella.

Viernes 10/2

20:30 h - El Cairo de gira (Cine + Música)

The Beatles: eight days a week - the touring years | Documental Beatles | Dir: Ron Howard

Fan (Música Beatle en vivo)

Sábado 11/2

20:30 h - Recital l Oboefest

Domingo 12/2

19:30 h - Recitales para niños y toda la familia | Pim Pau. Presenta Manuel Baella.

Viernes 17/2

20:30 h - El Cairo de gira (Cine + Música)

Existir sin vos: Una noche con Charly García | Documental Charly García | Dir. Alejandro Chomsky (con presencia del director).

Remake en vivo hace Charly (Dúo de Ike Parodi y Viti Parma)

Sábado 18/2

20:30 h - Recital: Morbo y Mambo y Los Cuentos de la Buena Pipa

Domingo 19/2

19:30 h - Recitales para niños y toda la familia | Rock and walsh. Presenta Tallarín.

Viernes 24/2

20:30 h - El Cairo de gira (Cine + Música)

Tropicalía | Documental | Dir. Marcelo Machado

Julian Venegas interpretando música brasilera

Sábado 25/2

Desde las 18 h - PERSONAL FEST

Recital de Estelares, Dread Mar I y las bandas locales Buenas Tardes y Blackdali. Gratis.

Domingo 26/2

19:30 h - Recitales para niños y toda la familia | Los Raviolis. Presenta Tallarín.

Lunes 27/2

Feriado de Carnaval: Tablado de Murgas

El Patiecito (Galpón 17)

Viernes – 21:00 h

Espectáculos de humor y stand up

10/2 - Marca Cañón vintage festejando sus 20 años

17/2 - The Jumping Frijoles

24/2 - El Club de la Risa

Domingos – 19 h

Espectáculos Infantiles para los más pequeños

5/2 - La Caperucita. Una historia colorada - Tuti Nuñez

12/2 - Palabras Juguetes - Grupo Vamos que nos vamos

19/2 - Veo Veo - Grupo Vamos que nos vamos

26/2 - Cuentos Rimbombantes - Narra en Do