Pelea entre trabajadoras sexuales alteró la zona de la Terminal

La violenta gresca culminó con la intervención de la Policía. Los vecinos relataron que no es la primera vez que ocurren este tipo de enfrentamientos en el lugar.

Según relató la periodista del Tres Fernanda Rubio, al menos tres mujeres y una trans iniciaron en la mañana una trifulca que continuó durante la tarde por motivos que no habían trascendido.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo