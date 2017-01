Pelea, estampida y pánico en el centro de Carlos Paz

No hubo detenidos y se trataba de identificar a los responsables a través de las filmaciones de cámaras de seguridad. Hubo testigos que subieron imágenes de las corridas a las redes sociales.

Según publica Carlos Paz Vivo, el comisario mayor Ángel Costero, jefe de la Departamental Punilla de la Policía, sostuvo que se trató de una pelea entre dos familias en la que no hubo disparos. “Hubo una gran cantidad de gente que salió corriendo. Está totalmente descartado que haya habido disparos”.

