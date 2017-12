Periodista denunció que Miguel Del Sel la acosó y le rozó la cola

Una periodista cordobesa denunció que Miguel Del Sel la acosó sexualmente antes de una entrevista que le hizo en 2009. Contó que el humorista la manoseó y también le hizo un comentario subido de tono y muy incómodo. También admitió que una situación parecida le tocó vivir con el actor Lito Cruz, quien murió la semana pasada y con un docente de la universidad nacional. Todas estas experiencias que sacó a la luz tuvieron una enorme repercusión en las redes sociales.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), la periodista de Telenoche y Noticiero Doce (Canal 12 de Córdoba ), Silvia Pérez Ruiz, brindó detalles de lo que le pasó en 2009, cuando tuvo que entrevistar al ex diputado nacional y ex candidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos. “Recibimos invitaciones y fuimos a Santa Fe a uno de sus shows, cuando entramos en el camerín me rozó la cola pero de una forma en que no sabés si es o no, mi miró adelante y atrás y me dijo: “De atrás no estás nada mal tampoco. Después me dijo “guachita”. La situación es de mucha incomodidad pero nadie te defiende, sus dos compañeros lo avalan, nunca vi a ninguno de los dos pararle el carro, se avala y se naturaliza”, señaló.

La profesional confió que desde el medio de comunicación donde trabaja le mandaron un texto haciéndole referencia al hecho. El integrante de Midachi respondió que él no había acosado a nadie.

“Fue una situación que tiene que ver con lo que se ha naturalizado en él, esto de hacerte confundir entre su persona y su personaje, quiero aclarar que tiene que ver con su manera de ser que no justifico pero la condeno, tiene que ver con ese límite”, empezó.

Pérez Ruiz considera que estas experiencias someten a las mujeres a momentos de suma tensión en el marco de los cuales al denunciar, cierto sector de la sociedad despierta culpa y señala y cuestiona a la víctima.

Las mismas reacciones despertó la periodista cuando se animó a hacer público un supuesto acoso de parte del recientemente fallecido Lito Cruz. “Cuando comenzaron estos casos en Estados Unidos, después lo de Ari Paluch, conté lo que me había pasado a mí con mi equipo de producción. Tenemos una página y lo tiré”, manifestó. También sucedió en 2009. “Lito Cruz había venido a Córdoba a presentar una obra, en hall antes de decir “hola” me tocó los pechos tipo scanner. “¿Todo esto es tuyo?”, me preguntó con un descaro que me quedé dura, no sabía lo que estaba pasando. Nunca más quise entrevisarlo porque era revivir esa situación”, observó y agregó: “Tampoco quiero entrevistar a Miguel Del Sel”.

La mujer se mostró sorprendida por las reacciones que despertaron sus dichos. “Mis redes sociales estallan con anécdotas y vivencias de otras mujeres para las que es un suplicio ir a trabajar”, alertó. Además, acusó a un profesional que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba por lo mismo y, según refirió, logró “destapar una olla” ya que al parecer se sumaron más y más denuncias sobre su comportamiento.

Finalmente, Pérez Ruiz pidió inmiscuirse en la problemática y dejar de naturalizar el comportamiento abusivo de parte de algunos varones para lograr terminar con estas situaciones que ponen en riesgo la integridad de las mujeres.