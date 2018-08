Perotti sobre el debate del tema aborto: "Argentina se merece otra cosa"

El senador nacional Omar Perotti aseguró que nunca fue fruto de especulaciones políticas su abstención ante el proyecto de legalización del aborto y sostuvo que los cuestionamientos del gobernador Miguel Lifschitz –que dijo que si no toma decisiones no puede aspirar a gobernar la provincia– son de tinte “político electoral”, por lo cual no va a “entrar en polémicas”.

“Fue una decisión plena de mis convicciones”, dijo Perotti en diálogo con el programa De 12 a 14, de El Tres. Y agregó que siempre fue “una persona de diálogo”.

En ese marco, defendió su proyecto alternativo, que propuso discutir apenas después de la votación, como un posible “punto de encuentro” entre las “posiciones extremas” que estaban en discusión.

Perotti entiende que “hay que ir hacia la despenalización”. Pero agregó: “Si no hubiera otra vida no estaríamos en esta discusión. Y si no hubiera derechos postergados no habría movilización”.

“No soy ciego de ver la realidad el aborto clandestino; hay que ir hacia la despenalización. Pero cuando veíamos que el proyecto no avanzaba decido buscar una alternativa al no por el no”, insistió.

Perotti dijo “no quería dejar a la mujer en el mismo lugar que cuando empezó la discusión”.

Y que su proyecto “se nutrió de los aportes de la mayoría de los senadores, varios que estaban a favor y varios en contra”.

“Estoy seguro que todos querían un piso superior. Nadie quiere a la mujer presa”, enfatizó.

“Argentina se merecía otra cosa”, remarcó y sostuvo que el país “no crece si no abandonamos estas posiciones tan duras, sino buscamos acuerdos”.

En esa línea dijo que las críticas de Lifschitz son de “tinte político electoral” y replico: “Quien tiene funciones de gobierno debe fijarse cómo une, cómo ponerse por encima de las posturas extremas”.