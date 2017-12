Pico Mónaco habló de la crisis con Pampita

Pico Mónaco rompió el silencio y enfrentó los rumores sobre una crisis con Carolina Ardohain : "Con Pampita estamos en un mal momento", señaló. El ex tenista habló en su propio programa sobre el momento amoroso que atraviesa con la modelo y admitió el distanciamiento con la modelo.

"Como es nuestro programa, se están diciendo muchas cosas. Nada, mi deber es decir que como cualquier pareja tal vez con Caro estamos teniendo algún momento malo pero, lo que sí vale aclarar, es que no hay ninguna tercera en discordia, ningún tercero en discordia", detalló Pico en su programa que se emite por El Trece, "Por una moneda".

Luego en una nota con "Implacables" (Canal 9) ahondó: "Estoy tranquilo, preferimos resolverlo todo puertas adentro, no vamos a exteriorizar nada. Sinceramente no quiero entrar en detalles, esperemos que todo se solucione, que tenga un final mejor, pero lo que sí vale aclarar es que no hay terceros ni terceras en discordia, no existe nada".

"Eso es todo un invento, yo no me meto con el trabajo de las personas ni Caro tampoco. Te vuelvo a repetir, no hay terceros en discordia. Somos una pareja súper expuesta, pasa algo y retumba en todos lados pero como le puede pasar a cualquier pareja. Sinceramente, preferimos resolver todo puertas adentro, espero que me entiendan", finalizó.