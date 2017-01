Piden apartar al jefe de Inteligencia por transferencias millonarias

La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió al tema a través de la red social Twitter:

Según la investigación publicada en La Nación, Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Una polémica por la presunta vinculación con el pago de sobornos envuelve a un funcionario de alto rango del gobierno nacional y hombre cercano al presidente Mauricio Macri. Según publicó el diario La Nación, un operador financiero de Brasil transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex Side), Gustavo Arribas, desde el día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para la empresa Odebrecht.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo