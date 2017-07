Piden justicia por la muerte de un chico que cayó de un colectivo

El padre pidió que se identifique la línea del transporte y el chofer, que él supone vio lo que pasaba pero igualmente no frenó. “Ese chofer sigue manejando”, se quejó.

Sebastián se llamaba el adolescente. Su padre, de igual nombre, habló con el programa A diario, de Radio 2, y explicó que quiere saber si el chofer vio que su hijo iba colgado atrás del colectivo y pese a ello no frenó. Por eso, pidió las filmaciones de la cámara de seguridad, pero explicó que no se las dan porque lo debe reclamar la fiscal del caso.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo