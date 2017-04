Piden sanciones para comercios que no sirven la jarra de agua

La disposición establece que, en beneficio de clientes, los bares y restaurantes proveerán agua segura de red, gratuita y libre en jarras u otros receptáculos. El objetivo es fomentar el consumo de agua como opción saludable. Cabe destacar que la ordenanza establece multas para quienes no cumplan con la obligación de ofrecer y garantizar a los comensales el acceso al agua potable gratuita del servicio de red.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo