Pintadas en el local de la UCR: “Intolerantes hay en todos lados”

La sede del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical (UCR), ubicada en Paraguay 358 en Rosario, fue vandalizada. Según los primeros indicios, integrantes de un sector del radicalismo hizo pintadas sobre los afiches del precandidato a intendente Jorge Boasso y su candidato a concejal “Choco” Díaz, que llevaban el sello de Cambiemos. “No es así como se resuelven las diferencias dentro del partido”, aseguró Julián Galdeano, presidente del radicalismo a nivel provincial.

“Todo acto vandálico y violento merece nuestro repudio. No es así como se resuelven las diferencias políticas”, le dijo Galdeano al periodista Fernando Carafiello este martes en Radiópolis (Radio 2).

Luego manifestó que “el radicalismo tolera democráticamente a quien piensa distinto; es su esencia aunque a algunos no les guste”.

Todo acto vandálico y violento merece nuestro repudio. No es así como se resuelven las diferencias políticas. El radicalismo tolera democráticamente a quien piensa distinto. Es su esencia aunque a algunos no les guste @UCRNacional @jrboasso @mlgucr64 pic.twitter.com/pH4AAKEdQL — Julián Galdeano (@jgaldeano) 25 de marzo de 2019

Al parecer, el motivo del ataque es la identificación de Boasso con Cambiemos, mientas que hay sectores del partido que no están de acuerdo con esa alianza. De hecho, en la pintada sobre el afiche del ex concejal se podía leer: “La UCR no se vende”.

Galdeano reconoicó que “no es la primera vez que surge este descontento de propios radicales”. Y añadió que “esto nos demuestra que intolerantes hay en todos lados, pero debemos determinar que las diferencias internas no se pueden saldar de esta manera violenta”.

“Sabíamos que existía descontento porque algunos candidatos habían colocado su propaganda en la sede partidaria”, insistió Galdeano. Y cerró: “Hemos pedido imágenes de las cámaras de seguridad de vecinos y comercios”.

En tanto, en las redes sociales Jorge Boasso expresó “repudio por la vandálica y cobarde agresión contra el Comité Departamental de Rosario de la UCR”.