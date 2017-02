Por el robo de motos, muchas heladerías dejan o reducen el delivery

Para Giuliano, “las heladerías son especialmente vulnerables porque son un punto de encuentro y cierran tarde en plena temporada. A pesar de que vienen siendo agredidas con frecuencia, no se han logrado las medidas necesarias de prevención contra el delito. Y así como los heladeros, también lo sufren los comerciantes, las industrias, las escuelas, los hospitales, los taxis, los farmacéuticos y el círculo sigue. El plan de fragmentación de la policía y una política de seguridad también fragmentada hace que el control y la prevención se realice a pedacitos, según el rubro, el sector, el caso resonante o la urgencia”.

Ríos explicó que once heladerías participaron de la reunión con Giuliano y que el problema no es sólo de este rubro sino del delivery en general. El edil contó luego que “en una sola heladería siete motos fueron robadas a sus cadetes cuando hacían delivery”.

Justamente Ríos y otros integrantes de la Cámara se reunieron con Giuliano para plantearle la problemática, que no es menor: Ríos estimó en diálogo con Rosario3.com que el delivery representa cerca del 30 por ciento de facturación de las heladerías.

