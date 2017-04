Preocupa falta de pago para mantenimiento de cementerios

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), el subdirector general de Cementerios, Marcelo Alonso, señaló que la situación no está vinculada al contexto económico del país. "El costo de un nicho en el cementerio El Salvador es de una tasa anual de 220 pesos, 110 pesos la semestral; en La Piedad es la mitad, 110 pesos la tasa anual y 55 la semestral", agregó.

Desde la Dirección de Cementerios de Rosario, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, informaron que unas 33 mil personas no pagan los gastos de mantenimiento de sus familiares en los cementerios El Salvador y La Piedad.

