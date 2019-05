Primer acto de los Fernández y un mensaje: “Vamos a salir juntos, nadie sobra”

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner compartieron este sábado a la tarde un acto juntos por primera vez como fórmula presidencial y dejaron un mensaje de unidad. “Vamos a salir juntos, nadie sobra”, dijo el ex jefe de Gabinete y precandidato presidencial.

El primer dato saliente fue que la senadora nacional ya asumió su lugar de segunda de Alberto y habló primera y puso el eje en recordar a Néstor Kirchner, nombre con el se bautizó al polideportivo inaugurado en Merlo (la cita formal del acto). Lo segundo a destacar fue que ambos hablaron pocos minutos y con un tono conciliador.

Alberto Fernández aseguró: "El 25 de Mayo para mí es un día especial. Porque fue el día en que llegamos con Néstor (Kirchner) para empezar a cambiar la historia”.

En ese marco contó que cuando juró en el gabinete en 2003 le dijo a Kirchner: “Viste llegamos”, pero el entonces presidente le respondió: “No llegamos, estamos empezando, ponete a trabajar”.

El ex jefe de Gabinete puso el foco en los problemas económicos que deja el gobierno de Mauricio Macri y afirmó: “Le vamos a tender la mano a los pobres. Vamos a sacar del fondo a los cuatro millones de pobres que dejó Macri".

El dirigente peronista También señaló el problema de un “país endeudado” pero dijo que con Néstor Kirchner “ya logramos salir del laberinto y lo vamos a volver a hacer”.

Además, en busca de la unidad con otros sectores del PJ, señaló: “Vamos a salir juntos, codo a codo, acá nadie sobra”.

“El tiempo que se viene es el tiempo de todos. Todos juntos vamos a hacer lo necesario para sacar a la Argentina de la espantosa postración en la que la han puesto”, agregó.

Cristina en su rol de segunda

En el mismo tono, la precandidata a vicepresidenta por Unidad Ciudadana-PJ, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió: "No esperen que dos dirigentes pueden hacer todo. No hay realización individual si no es colectiva la realización de la sociedad”.

Y agregó: "Se trata de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos y a todas las argentinas, sin distinciones, en ese bicentenario (por el acto de mayo de 2010)”.