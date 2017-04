Prohibieron la venta y uso de siete insecticidas

- BOTELLA PLÁSTICA ROTULADA COMO: SUPER FLOW LISTO PARA USAR LPU, MAXIMO PODER INSECTICIDA SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, Uso Interior y Exterior Aromatizado, No Mancha, PROTEGE SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS Inscripto y Autorizado por la ASSAL Certificado N° 10355/2009 RPPD N° 21000016Estab. Elab. RPED N° 21-000001 RNE N° 21-0031186 Composición: Cipermetrina 0,09 grs, DDVP 0,21 grs, Citronela 0,008 grs, Componentes de formulación csp 100 cc. Cont. Neto 1 Litro INSUMAS SALUD AMBIENTAL: Te: 0341 4822200 info@insumas.com.ar Víctor Hugo 1239 – V. Gobernador Gálvez Pcia. de Santa Fe – Argentina.

- CAJA DE CARTÓN ROTULADA COMO: INSECTICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO Super flow, MÁXIMO PODER INSECTICIDA, SIN SOLVENTES CONTAMINANTES, PROTEGE SU HOGAR CONTRA TODO TIPO DE INSECTOS, USO INTERIOR Y EXTERIOR AROMATIZADO, NO MANCHA, Contenido 24 Sachets X 15 cc. Inscripto y Autorizado por la ASSAL Certificado N° 10356/2009 RPPD N° 21000014 RPED N° 21-000001, RNE N° 21-0031186, Composición: Cipermetrina: 3 grs, DDVP 7 grs, Citronela: 0,25 grs, Inertes, coadyudantes y componentes de formulación: 100 cc. Sin dato de Lote y Vencimiento.

Según la disposición 3643/2017, ninguno de los productos fiscalizados figura en el Registro Nacional de Producto de Uso Doméstico (RNPUD). También se comprobó que algunos no están rotulados conforme a la legislación vigente y en otros casos se detectaron irregularidades en su composición.

