Qué es el tinnitus, el mal que padece Eric Clapton

El guitarrista y cantante británico Eric Clapton reveló que padece tinnitus y que se está quedando sordo. También conocido como acúfeno, es una percepción sonora en los oídos cuyas causas se vinculan generalmente con haber estado expuesto durante largos períodos a ruidos fuertes, y que cada vez afecta a más personas.

Lo que se siente es un zumbido, silbido, latidos o golpes en los oídos que solo escucha la persona que la padece porque no provienen del entorno. Pueden aparecer y desaparecer, y en otras ocasiones ser constantes, más leves o más fuertes.

“En general la mayor parte de los acúfenos provienen de haber estado expuesto a ruidos fuertes, con el uso de auriculares o en recitales. Es un trauma acústico”, precisó a Télam el otorrinolaringólogo Darío Roitman, al referirse a esta enfermedad que en casos muy extremos puede llevar a la sordera.

No es el único músico de renombre que lo sufre. Pete Townshend, guitarrista y compositor londinense que se destacó como líder de la banda The Who, y Luis Miguel, admitieron padecerlo.

El especialista indicó que hasta hace poco padecían tinnitus gente adulta como trabajadores de fábricas expuestos a ruidos fuertes y constantes, o músicos. Sin embargo destacó que ahora aparece en adolescentes que escuchan música a un volumen muy alto. Además de los ruidos fuertes, otras causas pueden ser ciertos antibióticos, hipertensión, tiroides, entre otras.

Para Roitman “el mejor tratamiento es la prevención, pero si uno ya lo tiene, a partir de ahí tiene que cuidar el oído, los músicos por ejemplo, usan tapones especiales que tienen filtros que no permiten pasar sonidos muy agudos e intensos”.

Con respecto a los tratamientos, el experto indicó que se trata de buscar la causa y tratarla, en algunos casos con fármacos y en otros con terapias. “Son de reentrenamiento, se lo expone al paciente a sonidos muy suaves, externos y neutros que hacen que el cerebro empiece a inhibir la percepción de los acúfenos y a ignorarlos”, describió.