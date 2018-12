¿Qué hay que tener en cuenta en el verano si desea realizar actividad física?

PAra hacer ejercicio en verano sin sufrir consecuencias negativas hay que tener en cuenta un par de cuestiones que nos presenta el Dr. Daniel Piskorz. Médico Cardiólogo. “En general cuando viene el verano la gente busca estar más en forma y comienza a hacer actividad física a la que su cuerpo no está habituado. Cambia la alimentación. Concurre a la pileta a la playa y modifica su estilo de vida. Todas estas actividades hay que hacerlas en forma ordenada y escalonadamente. Hay que prepararse.

Antes de comenzar con un plan de actividad física, ya sea caminatas, correr y concurrir a un gimnasio donde vamos exigirle al cuerpo algo que no es habitual, tendría que hacer una revisación médica que incluyera examen físico, examen cardiovascular para saber si se está en condiciones o no de comenzar con la actividad física.

Hay personas que son enfermos ocultos y cuando hacen un esfuerzo físico mayor al habitual pueden tener un disgusto. Ha ocurrido en nuestro medio y en el país; maratones, y otras actividades donde hubo gente descompuesta e incluso muertes súbitas. Y esto se puede prevenir con un buen examen cardiovascular. Luego debemos tener en cuenta cómo nos preparamos tanto antes de comenzar con la actividad; durante la misma y al concluir la rutina.

A la actividad física debemos llegar con un buen estado de hidratación y con una carga calórica de liberación inmediata que permita desarrollar sin contratiempos la actividad física.

Debemos hidratarnos antes, durante y después de la misma, con líquidos que tengan sales y electrolitos adecuadas. Cuando corremos al sol con temperaturas de 34 a 36 grados, además de transpirar perdemos líquidos y electrolitos; sales, potasio, magnesio, sodio. Todo lo cual exige un balance y éste se consigue incorporándolo por medio de estas bebidas que las contienen. Esto que es corriente en el deportista profesional, no lo es en las personas que deciden hacer estas actividades de forma esporádica; éstas requieren prestar más atención en su preparación.

Que un deportista incorpore líquido que contiene sales isomolares es una cosa; su organismo y su entrenamiento se lo exigen, por la intensidad que le imprimen a su trabajo físico; no así quien no esté a ese nivel de entrenamiento; para las personas que comienzan hacer la actividad física no son convenientes estas bebidas porque pueden incrementar los valores de su presión arterial.

Un hipertenso, por ejemplo que decide comenzar hacer actividad física debe hidratarse con agua.

En cuanto a la carga calórica previa al inicio de la actividad, ya que ésta requiere energía inmediata, nos la proveen los hidratos de carbono como barritas, bananas, u otras frutas.

Para empezar, a parte del examen cardiovascular con un cardiólogo debemos seguir las recomendaciones un profesor de educación física; para hacer lo correcto y evitar lo inapropiado.

No es cuestión de salir a correr o de hacer caminatas. Es mejor ir sobre seguro: qué es lo más adecuado para cada uno por edad, por la talla, por su género y por sus antecedentes en materia de salud”.