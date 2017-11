El ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernandez, salió a respaldar al vicepresidente Amado Boudou y al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tras sus detenciones. Aclaró que no busca impunidad, pero consideró que las detenciones fueron arbitrarias y pidió a los peronistas “que no se escondan”.

"Tengo una relación con Amado pero muchas veces he hablado con él y le dije: <Mirá, lo que vos estás haciendo yo no concuerdo con cómo lo están planteando. Si vos esto lo ordenás de una manera que tenga seriedad, de la que yo crea que tenga seriedad, teneme en cuenta, quiero poner la cara y ayudarte>. Como ellos actuaban de una manera distinta con sus abogados y tenían una forma distinta de pensar que la que yo tengo, no me metía, nunca lo defendí", remarcó Aníbal Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

"Pero no significa que no le tenga cariño, que no le tenga respeto y que no vea que lo que le están haciendo es una porquería. Como yo no me estoy buscando la impunidad ni para mí, ni para nadie, lo que estoy buscando es que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que realmente laburaron, se rompieron el lomo y defendieron a capa y espada lo que les correspondía a todos", agregó Fernández.

Y recordó que tras la investigación periodística durante la campaña electoral de 2015, cuando perdió la elección a gobernador, no tuvo apoyo de los peronistas. "¿Sabes a quién fue el primero al que dejaron solo? A mí. A mí fue al primero que me dejaron solo cuando Lanata, Canal 13, Elisa Carrió me inventaron un programa hace dos años y tres meses. ¿Vos crees que me citó alguna vez un juez? Nunca. No lo van a hacer tampoco porque yo tengo una sola vida, no me pueden inventar una vida. Sin embargo ninguno puso la jeta. Ni la actual conducción del partido ni nadie, me la tuve que bancar solito. Me siento un tipo grandote y siempre sentí que era un cuadro de la política, me la banqué solo. Pero digo, a los compañeros no se los deja solos, eh...", advirtió el ex ministro.

A su vez, apuntó a la forma en la que Boudou fue detenido. "No había ninguna necesidad de detenerlo, lo dice el fiscal. Al decir esto debo formar parte de algunas de las listas también. Me importa un carajo, no me voy a callar nunca la boca. No tengo por qué esconderme de nada", señaló.

Al ser consultado sobre si a De Vido lo dejaron solo, Fernández respondió: "Claro que lo dejaron solo. Le escribí una vez que le habían levantado el fuero, le mandé un mensaje de texto diciendo que le mandaba un abrazo y que si podía colaborar con su familia sin dudarlo. No estoy diciendo que busco impunidad para De Vido, que lo sigan investigando pero que lo investiguen con la seriedad, la objetividad y el respeto que tiene que tener la Justicia de los argentinos. No con el amañamiento que tienen algunos casos. Que den respuesta a lo que está haciendo esta gestión de gobierno".