¿Qué ofrece la Medicina Reproductiva a quienes recurren a ella?

Lo prioritario seguirá siendo la consulta oportuna en tiempos tempranos. En reproducción, la consulta oportuna tiene que ver con la edad de la mujer, cuyo límite se expresa entre los entre los treinta, y treinta y cinco años; momento en que deberá tomar la decisión de no haberla podido tomar a edad más temprana.

Desde la Medicina Reproductiva, ofrecemos una gama de posibilidades que hacen que una pareja que desea un hijo, pueda contar con la asistencia y la ayuda necesaria en las circunstancias más diversas a las que pueda afrontar; desde la ovulación existente o no; desde la producción espermática, existente o no; o desde los problemas personales de cada uno de los componentes de esa pareja que aspira a una atención especializada.

