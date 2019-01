¿Qué planea?: Adrián Suar registró “femicidios” y “no es no” como marcas

La productora Pol-Ka, que dirige el actor Adrián Suar, registró como marcas la palabra “femicidios” y la frase “no es no” que se instaló tras la denuncia de acoso sexual de Calu Rivero contra Juan Darthés. Suar planea realizar una serie con los femicidios más trascendentes de Argentina.

"No es no" y "femicidios" están registrados en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (Inpi) como marca de Pol-ka. La productora anotó "No es no" el 6 de marzo del año pasado y "femicidios", el 2 de julio. Así, puede sacar documentales, novelas, programas con esos títulos e impedir que terceros usen derivaciones de esas palabras para objetivos similares.

Sin embargo, la noticia trasciende recientemente en los medios por la posible apropiación de los términos por parte de Pol-Ka, cosa que cosechó varias críticas.

Según publicó La Nación, la productora aclaró que usaría las marcas sólo como títulos de un programa de ficción. Hay ya un proyecto en carpeta sobre femicidios reales y emblemáticos de la Argentina, en base a una investigación de la periodista Soledad Vallejos con la colaboración de los guionistas Leandro Calderone y Carolina Aguirre. No obstante, no tiene elenco ni fecha de salida al aire todavía porque se necesitan aún varios permisos legales.