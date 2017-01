¿Qué son y qué efectos provocan las drogas sintéticas?

A diferencia de otras drogas, su dependencia no es física sino psicológica: se suele volver a ingerir cuando la euforia empieza a apaciguarse. Otra práctica común, y en muchos casos letal, es su combinación con alcohol u otras drogas.

Físicamente disminuye el hambre y aumenta la resequedad y sudoración, lo que provoca sed. Por eso se necesita siempre estar con una botellita de agua encima. En algunos casos los que consumen éxtasis no pueden parar de moverse, y esta sobreestimulación puede derivar horas más tarde en náuseas, vómitos y temblores. Por último, está el riesgo de que ocasione los causales de muerte antes mencionados.

