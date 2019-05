Ramos Padilla dijo que investiga "espionaje político" al gobernador Lifschitz

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, remarcó que la causa por la que está detenido el operador judicial Marcelo D'Alessio investiga "espionaje político" y que entre los perjudicados está el gobernador Miguel Lifschitz.

“Estamos investigando temas como el espionaje político en Corrientes, donde el afectado fue nada más y nada menos que el ex gobernador Colombi. Estamos investigando actividades de espionaje en Rosario, donde se pudieron haber hecho maniobras para afectar al gobernador socialista de Santa Fe (Miguel Lifschitz)”, sostuvo el magistrado en diálogo con TN.

Ramos Padilla advirtió que el expediente también investiga "maniobras de lavado de dinero de centenares de millones de dólares".

El juez federal de Dolores habló por primera vez de la causa en la que investiga espionaje ilegal y extorsiones y que involucra al fiscal Carlos Stornelli. “Por más que me quieran vincular con un sector o con otro, me tengo que atener a las pruebas, y pocas veces he encontrado tanta prueba como en este expediente”.

El juez fue acusado por sectores del oficialismo de llevar adelante el caso D’Alessio para tumbar la causa de los cuadernos, donde Stornelli es el fiscal.

El operador judicial Marcelo D´Alessio fue detenido a mediados de febrero pasado, acusado de extorsionar a un empresario agropecuario y de realizar espionaje ilegal.