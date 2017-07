Referentes de la cultura local protestaron contra “el ajuste"

Por otra parte, el documento reclama "basta de ajuste a los sectores culturales; basta de despidos en áreas claves del arte y la cultura; basta de recortes; basta de tarifazos. Regímenes especiales para salas de teatro independientes, librerías, editoriales independientes, salas de arte, etc". Exigen también circuitos de distribución municipal y provincial; régimen de fomento acordes a cada área de la cultura; de publicidad y fortalecimiento de lo subsidios.

Asimismo, señala que "como si esto fuera poco, los aumentos en las tarifas de todos los servicios e impuestos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal ponen en jaque a aquellos que cuentan con espacios para la cultura y su desarrollo y que no pueden enfrentar los excesivos tarifazos".

