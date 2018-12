Refuerzan los controles para evitar fiestas callejeras en Navidad

Esta noche se celebra la Navidad y desde la Municipalidad realizarán un operativo especial para desactivar fiestas callejeras. Habrás tres puntos fijos de control, además de las habituales fiscalizaciones de rutina de alcoholemia y narcolemia.

En contacto con la periodista Evelin Machain del programa Radiópolis (Radio 2), el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Guillermo Turrín, informó que además de los controles vehiculares de siempre, se montarán tres controles fijos en Iriondo y 9 de Julio; Rioja y Lavalle; y otro cerca de la cancha de Rosario Central, en la zona norte de Rosario.

El funcionario explicó que años anteriores, en esos lugares, se han armado fiestas en la calle, lo cual está prohibido. El año pasado, por ejemplo, en unas dos mil personas celebraron la Navidad durante la madrugada en Mendoza al 5300 e impidieron el paso del transporte público.

Por otro lado, Turrín recomendó no tomar y conducir en estas Fiestas: “No perseguimos a la gente para que no tome, pero decimos «el que elige beber, que no conduzca»”. También aconsejó no usar pirotecnia.